السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة استغلال ناد صحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 أشخاص بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة دعارة استغلت ناديا صحيا "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، بعد أن حوله القائم على إدارته إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم استغل النادي في استقطاب راغبي المتعة، دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية الموقع، وألقت القبض على مدير المكان وسيدتين وشخص آخر، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

