إدارة العجمي التعليمية تطلق أولى ندوات مواجهة العنف المدرسي

نظمت إدارة العجمي التعليمية بغرب الإسكندرية، بقيادة هبة سليمان، أولى ندواتها لمواجهة العنف تحت عنوان "العنف والتحديات المعاصرة"، وذلك بمدرسة فرست بلس، بحضور ضحى هريدي مدير إدارة التعليم الخاص، وعماد حجازي وسعد حجازي مسئولي المدرسة، وصبري هاشم مدير المدرسة. وجاءت الندوة برعاية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم.

وحاضر في الندوة الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ والإفتاء بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية، فيما أدار اللقاء الكاتب الصحفي خالد الأمير، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

وشهدت الفعالية إطلاق حملة لنبذ العنف داخل المدارس، إلى جانب الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل طالب وطالبة في الأخلاق على مستوى المدرسة، مع تعميم المبادرة على جميع مدارس الإدارة. كما تم خلال الندوة اختيار مجموعة من الطلاب والطالبات ممن تميزوا في الخلق والتفاعل، وتم تكريمهم بتقديم هدايا وشهادات تقدير والتقاط صور تذكارية مع ضيوف الندوة.

قامات دينية وتعليمية وصحفية في مواجهة العنف

وأكد عماد حجازي أن مشاركة قامات دينية وتعليمية وصحفية في أولى ندوات مواجهة العنف يعكس أهمية وخطورة الظاهرة، مشيرًا إلى فخره بأن تكون مدرسة فرست بلس هي المبادِرة بإطلاق أول فعالية من نوعها في العجمي والإسكندرية.

وأضاف أن الندوة تأتي ضمن مبادرة لنبذ العنف، ودعم بناء وطن يقوم على القيم والأخلاق، وتوعية الطلاب والمدرسين والمجتمع بأكمله بدورهم في صناعة مستقبل أفضل، تحت شعار: "مدرستنا… بالعلم والأخلاق نرتقي".

الأزهر الوازع الديني والأخلاقي

أكد الدكتور إبراهيم الجمل، أن الوازع الديني والأخلاقي بات شئ هاما للغاية، فيجب علينا أن نتحلي بأخلاق رسولنا الكريم والذي كان خلقه التسامح والأخلاق الحميدة، والدين الإسلامي والمسيحي يدعونا الي هذا الأمر ولكن العجب أن نري من عنف وتعدي غير مبرر.

وارجع الجمل، أسباب الأزمة إلى الإعلام السلبي من أفلام عنف ومسلسلات تحض علي ذلك، وكذلك السوشيال ميديا وما بها من عنف وبرامج والعاب لمل نعرفها من قبل، كما أن سوء الاخلاق والغيرة يدفعان أولادنا أو أولياء الأمور الي إيجاد تبرير لعنفهم وعنف أولادهم، لذا وجب علينا جميعا بدء من البيت والمدرسة والمجتمع أن نقاوم كل عنف وتعدي بالعودة الي تعاليم الدين التي تدعو الي مكارم الأخلاق والتسامح ونبذ العنف، ونعود الي اخلاق النبي وكان خلقه القرآن والذي به سورة الحجرات تعلم الأخلاق القويمة وتعطي درسا فيها، وهناك آيات كثيرة تعلمنا الأخلاق وكافة مناحي الحياة.

وأكد خالد الأمير، أن هناك عنف غير مبرر في المجتمع المصري بشكل عام والسكندري بشكل خاص ووضح هذا داخل المدارس، من سوء الاخلاق بين الطلاب وبعضهم البعض وحتي مع المعلمين وأولياء الأمور، وتعدي بعض ضعاف النفوس علي القيم والاخلاق، ويجب أن نبحث عن الأسباب التي تأتي في مقدمتها الأسرة والبعد عن الدين والسوشيال ميديا والعاب الموبايل العنيفة.

وشدد الأمير، علي أنه يجب أن تعمل الأسرة بجانب المدرسة علي تربية تقويم ابنائنا وعوده الاخلاق لطلاب المدارس، والوزارة هي وزارة التربية والتعليم ويجب أن نهتم بهذا.



وأكدت ضحى هريدي، أن نبذ ومواجهة العنف والتنمر بات أمر ملحا، ويجب على الجميع أن يتكاتف من أجل هذا الأمر، والذي يبدأ بالتربية، ونحن وزارة التربية والتعليم فيجب أن نربي أولادنا علي الأخلاق الحميدة ودور المدرسة مكمل لدور الأسرة في التربية ولزم أن يكون هناك تعاون فيما بيينا من أجل هذا وأن يعلم الطالب وولي الأمر أن التربية السليمة واحترام بعضنا البعض هو واجب علينا جميعا.

