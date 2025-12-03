الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

مدرسة الإسكندرية
مدرسة الإسكندرية للغات،فيتو
18 حجم الخط

شكلت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية لجنة مستقلة وفقا للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن وضع مدرسة الإسكندرية الدولية للغات تحت الإشراف المالى والإدارى بعد تعدي جنانيني على تلاميذ kg.

تشكيل لجنة عاجلة للإشراف علي مدرسة الإسكندرية للغات 

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم: إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة طبقا لقرار الوزير، وضمت اللجنة  ممثلين من إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية وعضو فنى تعليم خاص فى المديرية والممثل القانوني للمدرسة لإدارة المدرسة، على أن تتسلم اللجنة مهام عملها رسميًا فى المدرسة غدًا الخميس.


وأوضح أنه سيتم بدءًا من الغد المراقبة والمتابعة الدقيقة من قبل المديرية لرصد كل صغيرة وكبيرة داخل المدرسة والتعامل الفورى وإدارتها بشكل كامل، مشيرا إلى أنه تعد المدرسة الوحيدة التى تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى الإسكندرية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت اليوم الأربعاء، وضعت المدرسة رسميا تحت الإشراف المالى والإدارى، بعد واقعة اتهام الجناينى بالتعدى على 4 أطفال فى المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة الإسكندرية للغات ALS مدرسة الاسكندرية الدولية للغات اخبار تعليم الإسكندرية مدرسة عبدالسلام المحجوب فصل طلاب مدرسة عبدالسلام المحجوب

مواد متعلقة

بعد تعدي الجنايني على أطفال في kg، التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري

الأكثر قراءة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads