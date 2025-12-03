تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

18 حجم الخط

شكلت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية لجنة مستقلة وفقا للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن وضع مدرسة الإسكندرية الدولية للغات تحت الإشراف المالى والإدارى بعد تعدي جنانيني على تلاميذ kg.

تشكيل لجنة عاجلة للإشراف علي مدرسة الإسكندرية للغات

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم: إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة طبقا لقرار الوزير، وضمت اللجنة ممثلين من إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية وعضو فنى تعليم خاص فى المديرية والممثل القانوني للمدرسة لإدارة المدرسة، على أن تتسلم اللجنة مهام عملها رسميًا فى المدرسة غدًا الخميس.

وأوضح أنه سيتم بدءًا من الغد المراقبة والمتابعة الدقيقة من قبل المديرية لرصد كل صغيرة وكبيرة داخل المدرسة والتعامل الفورى وإدارتها بشكل كامل، مشيرا إلى أنه تعد المدرسة الوحيدة التى تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى فى الإسكندرية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت اليوم الأربعاء، وضعت المدرسة رسميا تحت الإشراف المالى والإدارى، بعد واقعة اتهام الجناينى بالتعدى على 4 أطفال فى المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.