الإدارية العليا تلزم حي العجمي بتعويض مواطنة 200 ألف جنيه لإزالة منزلها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار حى العجمى بمدينة الإسكندرية بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة تقسيم الزراعيين بجوار الكيلو 21، على مساحة 150 مترا تأوي أسرتها فيها، وألزمت المحكمة إدارة حى العجمى بأن يؤدي للطاعنة مبلغًا مقداره مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها من قرارها غير المشروع بإزالة منزل المواطنة.

مبدأ قانوني جديد لقيام إدارة حي العجمي بتطبيق قانون خاطئ

وأرست المحكمة مبدأ قانونيا جديدا بأن قيام إدارة حى العجمى بتطبيق قانون خاطئ لا يحكم النزاع، يوجب التعويض لمن صدر قرار بإزالة منزله.

وقالت المحكمة: إن الثابت بالأوراق أن المواطنة مالكة المنزل قامت بتقنين وضع يدها على الأرض وأن العقار يدخل ضمن أرض غير معتمدة التقسيم ومن ثم تضحى الأعمال التي أقامتها الطاعنة محل قرار الإزالة المطعون فيه قد أقيمت على أرض غير معتمدة التقسيم، وكان من المتعين على إدارة حي العجمي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التخطيط العمراني وأن المختص بالإزالة اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، لكنها إدارة أخطأت وطبقت قانون آخر هو قانون أعمال البناء عن واقعة تخص قانون آخر يتعلق بالتخطيط العمرانى وخارج النطاق الذي حدده المشرع، ويقع قرارها مخالفًا للقانون جديرًا بإلغائه.

وأضافت المحكمة أن خطأ إدارة حي العجمي أصاب المواطنة بأضرار مادية تمثلت في هدم وإزالة بيتها مما أدى إلى خسارتها ما أنفقته في سبيل تشييد تلك المباني إضافة إلى ما فاتها من كسب من تحويشة عمرها نتيجة عدم الاستفادة والانتفاع بتلك المباني جراء هدمها غير المشروع فضلًا عما تكبدته من نفقات التقاضي لأجل الذود عن حقوقها، كما أن المواطنة قد ألمت بها أضرار معنوية وأدبية نتيجة تنفيذ الإزالة تمثلت تلك الأضرار فيما عانته من آلام وحسرة من جراء إزالة بيتها مما تقضى معه المحكمة بإلزام حي العجمى بتعويض المواطنة بمبلغ مائتي ألف جنيه.

