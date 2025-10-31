إجراء 2035 قسطرة و184 عملية قلب مفتوح بمستشفى العجمي خلال عام

استقبل مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، أكثر من 16 ألف مريض في العيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية.

كما استقبلت الأقسام الداخلية بالمستشفى خلال نفس الفترة أكثر من 5 آلاف مريض من مختلف المحافظات، مسجلة زيادة هائلة مقارنة بالعام السابق الذي كان عدد المرضى فيه 477 فقط.

وفي قسم الطوارئ، تم استقبال أكثر من 43 ألف حالة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعايات الصحية 4555 مستفيدًا، ما يعكس حجم الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لسكان المنطقة.

وأكد الدكتور الحصاوي أن المستشفى يعمل على تطوير كافة أقسامه وتوسيع خدماتها الطبية لتلبية احتياجات المرضى وتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة ممكنة.

أجرى أطباء مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، 2035 عملية قسطرة بزيادة تفوق الضعف عن العام الماضي، بالإضافة إلى 184 عملية قلب مفتوح.

وفي إطار المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تم تنفيذ:5111 عملية قسطرة، 240 عملية قلب مفتوح، 310 عمليات جراحة عظام، 105 عمليات مسالك بولية، 343 عملية جراحة مخ وأعصاب.

كما جرى تنفيذ 2120 قسطرة أولية ضمن مبادرة "كل ثانية حياة"، فيما استفاد من مبادرة "100 مليون صحة" أكثر من 3000 حالة.

وفي مجال التشخيص عن بعد، تم التعامل مع 30,195 حالة، مما يعكس توسع الخدمات الصحية بالمستشفى وفاعليتها في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للمرضى من مختلف المحافظات.

