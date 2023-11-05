الأحد 05 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل فراخ كنتاكى، مقرمشة وبتتبيلة لا تقاوم

فراخ كنتاكى، فيتو
فراخ كنتاكى، فيتو

طريقة عمل فراخ كنتاكى، فراخ كنتاكى من طرق طهى الدجاج الشهيرة التى كانت مقتصرة فقط على بعض المطاعم وهى لذيذة ويقبل عليها الكبار والصغار.

وطريقة عمل فراخ كنتاكى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث تفننت ربات البيوت فى طرق تحضيرها بدلا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل فراخ كنتاكى.

مكونات عمل فراخ كنتاكى:-

فرخة مقطعة 8 قطع أو أكثر حسب الرغبة

للتنظيف 

ماء

دقيق 

زنجبيل

قرفة

فلفل اسود

خل ابيض

ملح

سكر

ماء مثلج

التتبيلة

دقيق

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ماء

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

قرفة

جوزة الطيب

حبهان بودر

سماق

بهارات دجاج

رشة كركم

كارى

عصير ليمون

للقلى زيت غزير

طريقة عمل فراخ كنتاكى، فيتو 

طريقة عمل فراخ كنتاكى:-

  • نحضر الفراخ ونغسلها جيدا بالماء الجارى، ثم تحدث بها فتحات بالسكين.
  • ثم نحضر ماء النفع ونضع بها الزنجبيل والفلفل الاسود والملح والسكر والدقيق والخل وعصير ليمون ونقلب جيدا.
  • ثم ننقع الفراخ بها لمدة نصف ساعة.
  • ثم نصفى الفراخ ونغسلها جيدا بالماء الجارى.
  • ثم نحضر الماء المثلج ونضيف له التوابل المذكورة وعصير الليمون وننقع الفراخ بها لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
  • ثم نحضر 2 بولة عميقة واحد نضع بها الدقيق والتوابل المذكورة.
  • والأخرى نضع بها الدقيق والتوابل المذكورة مع إضافة الماء تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي يشبه البشاميل.
  • ثم نخرج الفراخ من التتبيلة ونضعها فى خليط الدقيق والتوابل الجاف، ثم نضعها فى خليط الدقيق والتوابل السائل ثم نعيدها مرة أخيرة للخليط الجاف.
  • وهكذا حتى تنتهى كمية الدجاج.
  • ثم نقلى الفراخ فى الزيت الغزير الساخن ويمكن تغطيتها حتى يحمر لونها مع مراعاة تقليبها باستمرار حتى لا تحترق وتأخذ لون واحد ذهبى مميز.
  • ثم ننشل الفراخ من الزيت ونضعها على مصفاة لضمان الاحتفاظ بقرمشتها.
  • ثم تقدم ساخنة بجانب الخبز والبطاطس المقلية والكاتشب والمايونيز، ويمكن تقديمها بجانب الأرز أو المكرونة حسب الرغبة.
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وفراخ كنتاكى أكلة لذيذة ومميزة وتحضيرها فى المنزل يضمن سلامة أفراد الأسرة لأن الفراخ تكون مضمونة والزيت يكون نظيف على عكس فراخ كنتاكى الجاهزة، وهذا لا يعنى الإكثار من تقديمها لأنها غنية بالدهون المشبعة التى تسبب أمراض الكوليسترول والقلب لذا يجب تناولها بحذر حفاظا على الصحة.

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