حوادث

اجتماع النيابة الإدارية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
شهد المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء المجلس الاستشاري للكلية.

 

اجتماع النيابة الإدارية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 

جاء ذلك تلبية للدعوة الكريمة الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

 

