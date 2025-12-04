الخميس 04 ديسمبر 2025
الإعلان عن مسابقة تعيين جديدة بالنيابة الإدارية، وهذا موعد التقدم لها

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعة عام ٢٠٢٤ من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة.

حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”

وأكدت الأمانة العامة أن القبول يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا في تاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

كما يشترط أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، وأن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ثبوت اللياقة الصحية وفق نتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.

وشدد المجلس على أن المتقدمين ملزمون باجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبارها شروطًا أساسية للقبول، على أن التقديم إلكترونيًا من 15 إلى 26 ديسمبر.

