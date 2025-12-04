الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مفوض الدفاع الأوروبي: القارة العجوز تحتاج إلى خطط سلام خاصة بها في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

قال مفوض الدفاع الأوروبي، مساء اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خطط سلام خاصة به في أوكرانيا.

 

الخطة الأمريكية والموقف الأوروبي

وفي 21 نوفمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية نهائية، لكن لا يتم في الوقت الراهن بحث تفاصيل النص مع روسيا.

 

إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية عاجزة، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

وأشار إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الاتحاد الاوروبي فلاديمير بوتين بوتين الاوروبيون روسيا

مواد متعلقة

الناتو يدعو لزيادة الدعم لـ كييف وروسيا تعلن إسقاط 76 مسيرة أوكرانية

حلف الناتو: نواجه خطرا حقيقيا بسبب مواصلة روسيا لحربها ضد أوكرانيا

المجر: أوكرانيا تطالب الناتو بـ160 مليار يورو لتمويل جيشها ولن نقدم لها فلسا واحدا

حلف الناتو: نعتزم تعزيز الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا

وزيرة خارجية رومانيا: سلوك روسيا يؤكد أنها لا تريد التفاوض

الأكثر قراءة

كأس العرب، منتخب تونس يتقدم على فلسطين 0/1 في الشوط الأول (فيديو)

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ميسي يثير الجدل بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أولوية القضاء بين الفوائت والسنن الراتبة ومطلق النوافل

بعد إكراه فتاة عليها، الأزهر للفتوى: اللجوء للبشعة عادة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads