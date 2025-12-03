وزيرة خارجية رومانيا: سلوك روسيا يؤكد أنها لا تريد التفاوض

18 حجم الخط

أكدت أوانا سيلفيا تسويو وزيرة خارجية رومانيا، أنه تم عقد اجتماع بين وزراء خارجية النيتو وكانت الولايات المتحدة ممثلة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت وزيرة خارجية رومانيا:"رأينا اعتداءات روسية في الفترة الأخيرة وهذا لا يؤشر إلى دولة تريد التفاوض".

وأوضحت وزيرة خارجية رومانيا: “كانت الولايات المتحدة ممثلة بسفيرها خلال اجتماع اليوم في بروكسل.. أولويتنا هي تحقيق تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.. الدول الأوروبية متأثرة بشكل مباشر بالمفاوضات الجارية بشأن السلام في أوكرانيا".

وقبل وقت سابق من اليوم أكدت أوانا تويو، وزيرة خارجية رومانيا، أن بلادها ستركز خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي على تعزيز منظومات الدفاع الجوي، بهدف حماية الأجواء الرومانية من تهديد الطائرات المسيّرة، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء.

رومانيا ترى ضرورة تكثيف التنسيق بين دول الناتو والاتحاد الأوروبي

وأضافت الوزيرة أن رومانيا ترى ضرورة تكثيف التنسيق بين دول الناتو والاتحاد الأوروبي للتصدي لما وصفته بالهجمات الهجينة، التي باتت تشكل خطرًا متزايدًا على الأمن الإقليمي.

وفي السياق ذاته، كشفت تويو عن توجه بلادها لفرض عقوبات على بيلاروسيا، على خلفية ما قالت إنها هجمات هجينة استهدفت الأراضي الرومانية، مؤكدة أن بوخارست ستعمل مع شركائها الأوروبيين لاتخاذ خطوات رادعة لحماية أمنها القومي.

