رياضة

تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
أعلن سامي الطرابلسي وإيهاب أبوجزر مدربا منتخبا تونس وفلسطين عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 في قطر، على ملعب لوسيل.

منتخب تونس خسر الجولة الأولى أمام سوريا 0/1، بينما فاز منتخب فلسطين على المستضيف قطر 0/1.

تشكيل منتخب تونس أمام فلسطين 

وجاء تشكيل منتخب تونس بقيادة مدربه سامي الطرابلسي أمام فلسطين:

أيمن دحمان  - علي معلول - حمزة الجلاصي - ياسين مرياح - محمد بن علي  - فرجاني ساسي - حسام تقا - إسماعيل الغربي - محمد علي بن رمضان - عمر العيوني - فراس شواط.

تشكيل منتخب فلسطين ضد تونس 

وضم تشكيل منتخب فلسطين ضد تونس بقيادة مدربه إيهاب أبوجزر:

حراسة المرمى: رامي حمادة
خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني - محمد صالح - مصعب البطاط - وجدي نبهان
خط الوسط: حامد حمدان - عميد محاجنة - إيميليو سابا - عميد صوافطة
خط الهجوم: زيد القنبر- خالد النبريص 

 ترتيب المجموعة الأولي في كأس العرب

1- فلسطين 3 نقاط
2- سوريا 3 نقاط
3- قطر دون نقاط 
4- تونس دون نقاط

