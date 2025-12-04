كأس العرب، 6 منتخبات بدون نقاط بعد الجولة الأولى

18 حجم الخط

كأس العرب، شهدت الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر عدم جمع 6 منتخبات أي نقاط بعد تلقيها الخسارة في الجولة الافتتاحية.

وجاءت المنتخبات كالتالي

قطر وتونس (المجموعة الأولي)

جزر القمر وعمان (المجموعة الثانية )

الإمارات (المجموعة الثالثة)

البحرين (المجموعة الرابعة)

وكانت 6 مباريات بالجولة الأولى من كأس العرب انتهت بتحقيق الفوز فيما سيطر التعادل علي مباراتين بواقع تعادل ايجابي بين مصر ضد الكويت وتعادل سلبي بين الجزائر والسودان.

وتعد نتيجة مباراة المغرب ضد جزر القمر 3-1 هي أكبر نتيجة في الجولة الأولى فيما تحققت نتيجة 2-1 ثلاث مرات في الجولة الأولى و1-0 مرتين.

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب شهدت النتائج التالية:

سوريا 1-0 تونس

فلسطين 1-0 قطر

المغرب 3-1 جزر القمر

السعودية 2-1 عمان

مصر 1-1 الكويت

الأردن 2-1 الإمارات

الجزائر 0-0 السودان

العراق 2-1 البحرين

واختتمت الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

