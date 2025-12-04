18 حجم الخط

كأس العرب 2025، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025

الخميس 4 ديسمبر 2025

فلسطين ضد تونس - 4:30 مساءً

قطر ضد سوريا - 7 مساءً

الجمعة 5 ديسمبر 2025

عمان ضد المغرب - 4:30 مساءً

جزر القمر ضد السعودية - 8:30 مساءً

السبت 6 ديسمبر 2025

الكويت ضد الأردن - 1 ظهرًا

البحرين ضد الجزائر - 3:30 مساءً

السودان ضد العراق - 6 مساءً

الأمارات ضد مصر - 8:30 مساءً

واختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.