الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025

كأس العرب
كأس العرب
 كأس العرب 2025، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب 2025

الخميس 4 ديسمبر 2025 

فلسطين ضد تونس - 4:30 مساءً 

قطر ضد سوريا - 7 مساءً 

الجمعة 5 ديسمبر 2025

عمان ضد المغرب - 4:30 مساءً 

 جزر القمر ضد السعودية - 8:30 مساءً 

 

السبت 6 ديسمبر 2025 

الكويت ضد الأردن - 1 ظهرًا 

البحرين ضد الجزائر - 3:30 مساءً 

السودان ضد العراق - 6 مساءً 

الأمارات ضد مصر - 8:30 مساءً 

 

واختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

