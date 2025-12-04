الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
يلتقي اليوم منتخب فلسطين نظيره التونسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، على ملعب استاد لوسيل.

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب


تقام مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب في تمام 4:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين و3:30 مساءً بتوقيت تونس و5:30 بتوقيت السعودية وقطر

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين أمام تونس في كأس العرب


تنقل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب عبر قنوات beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1 وقناة الكأس ودبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية والشارقة الرياضية الكويت الرياضية وعمان الرياضية ومنصة شاشا


يدخل منتخب فلسطين المباراة بروح عالية بعد فوزه التاريخي على قطر بهدف نظيف في الجولة الأولى، ليحصد 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة بالتساوي مع سوريا.

في المقابل، يجد المنتخب التونسي نفسه في موقف صعب بعد خسارته المفاجئة أمام سوريا، ليصبح مطالبًا بالفوز للحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل.

 

ويحتل منتخب فلسطين صدارة المجموعة الأولى مناصفة مع منتخب سوريا بعد الجولة الأولى، فيما يتذيل المجموعة منتخبا قطر وتونس بعد خسارتهما من المنتخبين.

 

واختتمت الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

 

