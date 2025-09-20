السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

البحيرة تكثف حملاتها لتحصين الكلاب الحرة ضمن مبادرة مصر خالية من السعار

مبادرة مصر خالية
مبادرة مصر خالية من السعار بالبحيرة، فيتو

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة من خلال إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية (الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص)، بتنفيذ حملة ميدانية بنطاق منطقة جامع الطودي بمدينة دمنهور.

 

 

وتم خلالها تحصين عدد من الكلاب الحرة بإستخدام أسلوب التحصين عن بعد ضد مرض السعار، في إطار مبادرة "مصر خالية من السعار" وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة.

 

حملات توعية بالبحيرة  لتعريف المواطنين بخطورة مرض السعار وطرق الوقاية منه

 

كما نفذت الفرق البيطرية حملة توعية لتعريف المواطنين بخطورة مرض السعار وطرق الوقاية منه، مع التأكيد على أهمية تحصين الحيوانات، وخاصةً الكلاب، للحد من انتشاره.


 

محافظة البحيرة تؤكد على استمرار الحملات الميدانية بمراكز المحافظة ضمن مبادرة مصر خالية من السعار 

وتؤكد محافظة البحيرة إستمرار الحملات الميدانية في مختلف المراكز والمدن بما يضمن تعزيز الإجراءات الوقائية، مع تكثيف التوعية بأهمية تحصين الحيوانات للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة آمنة خالية من مرض السعار.

البحيرة محافظة البحيرة مبادرة مصر خالية من السعار قبل 2030 مبادرة مصر خالية من السعار دمنهور

