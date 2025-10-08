الأربعاء 08 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يتفقد السوق الحضاري برأس البر لبحث تطويره

جولة الدكتور أيمن
جولة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بالسوق الحضاري بمدينة رأس البر، لمتابعة مقترحات التطوير التي أعدها فريق عمل من جامعتي عين شمس وبرلين التقنية، في إطار مشروع “نحو مدن مصرية خضراء” الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD).

وجاءت الجولة بحضور اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وعدد من المختصين، حيث استعرض المحافظ النماذج التجريبية التي قدمها الفريق البحثي لإعادة إحياء منطقة السوق.

تطوير واجهات السوق وتوسعة الوحدات التجارية

تضمنت المقترحات التي نوقشت خلال الزيارة وضع تصورات لتوسعة الوحدات التجارية، وتوحيد شكل الواجهات، وإضافة عناصر جمالية تعكس الهوية البصرية لمحافظة دمياط، بما يسهم في تحسين الشكل العام للمنطقة وتحقيق رواج تجاري وسياحي.

كما تم خلال اللقاء استطلاع آراء المنتفعين ورواد السوق حول التصورات الجديدة لضمان توافقها مع احتياجات الواقع.


محافظ دمياط يتابع مقترحات التطوير التي أعدها فريق عمل من جامعتي عين شمس وبرلين التقنية

 

دعم الرؤية الجمالية والحضارية للمدينة

وأكد محافظ دمياط أن الهدف من التطوير هو تعزيز الطابع الحضاري للمدينة، ورفع كفاءة المنطقة بما يتماشى مع رؤية المحافظة نحو الاستدامة والتحول الأخضر، مشيدًا بجهود فريق الجامعتين في إعداد النماذج والمقترحات الميدانية.

توجيهات فورية للمحليات

وخلال الجولة، وجّه المحافظ الوحدة المحلية لرأس البر بسرعة صيانة السلالم بمداخل السوق الحضاري، ورفع الإشغالات من الممشى والمناطق المحيطة، مع التشديد على التصدي لأي مخالفات قد تعيق تنفيذ خطة التطوير.

