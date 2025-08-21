بعد عقر 22 شخصا، حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة ببيانكي في الإسكندرية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتورة راندا حمدي مدير المديرية، وبالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بحملة لتعقيم وتطعيم الكلاب بمنطقة شاطئ بيانكي بالعجمي بيطاش.

وبدأت الحملة أعمالها بتعقيم الكلاب على شاطئ بيانكي والذي شهد قيام كلب ضال بعقر 9 أشخاص أول أمس وجرى مطاردته والتخلص منه بعد عدة بلاغات من الأهالي، ونقل المصابين لمستشفى العجمي النموذجي لتلقي المصل اللازم.

كما نفذت الحملة عمليات تعقيم وتطعيم للكلاب بمحيط الشاطئ وشوارع المنطقة، وهي الشوارع التي شهدت أيضا هجوم لكلب ضال آخر وتسبب في عقر 13 شخصا بينهم أطفال وجرى التخلص من الكلب أيضا، ونقل المعقورين لمستشفى العجمي، ونشرت فيتو على مدار يومين هجوم الكلاب الضالة على أهالي بيانكي.

وكانت قد شهدت منطقة بيانكي مساء أمس، عقر كلب ضال جديد في منطقة بيانكي، 13 من أهالي المنطقة بينهم 4 أطفال في شارع 7 القريب من الشاطئ بالعجمى بيطاش غرب الإسكندرية، وذلك في أقل من 24 ساعة من عقر كلب ضال ل 9 أشخاص على شاطئ بيانكي لترتفع حالات العقر لـ 22 حالة.

واستقبلت مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسه الدكتور صلاح الحصاوي، 13 حالة عقر للكلب الضال جميعهم من منطقة بيانكي، وجرى حقنهم بالمصل الخاص بالعقر والسعار فور دخولهم المستشفى.

وشهدت منطقة بيانكي حالة من الذعر عقب هجوم كلب ضال أصفر اللون على طفل وعقره، ليقوم الأهالي بمطاردته ويفر هاربا ويعقر أكثر من 12 شخصا بينهم 4 أطفال في منطقة بيانكي وسط مطاردات للكلب الضال واصطياده والتخلص منه.

وطالب الأهالي بصرورة تعقيم الكلاب والقضاء على الكلاب الضالة خاصة المسعورة منها بعد تزايدها في العجمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.