أول تعليق من كيليان مبابي بعد تراجع ريال مدريد عن صدارة الليجا

18 حجم الخط

علق كيليان مبابي نجم ريال مدريد، على التعادل الثالث تواليًا في الدوري الإسباني، بعدما اكتفى الملكي بنتيجة 1-1 أمام جيرونا في ملعب مونتيليفي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 14.

وقال مبابي، عبر حسابه على إنستجرام: "بالطبع، لم تكن هذه هي النتيجة التي أردناها".

وتابع: "سباق الليجا لا زال مستمرًا، وأمامنا الكثير من العمل، يجب علينا تغيير الديناميكية، ونُظهر من نحن كفريق".

جاء تعادل ريال مدريد أمام جيرونا، ليُكمل سلسلة نتائج محبطة بعد التعادلين السابقين خارج الديار أمام رايو فاليكانو وإلتشي، ليجمع الفريق الملكي 3 نقاط من آخر 9 نقاط ممكنة، ويتخلى بالتالي عن المركز الأول لصالح برشلونة.

أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا

وسجل المغربي عز الدين أوناحي، هدف جيرونا في الدقيقة 45، بينما تعادل مبابي لريال مدريد عبر ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في وصافة الليجا، تاركًا الصدارة لغريمه التقليدي برشلونة (34 نقطة).

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- فياريال 32 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- ريال بيتيس 24 نقطة

6- إسبانيول 24 نقطة

7- خيتافي 20 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 20 نقطة

9-ريال سوسييداد 16 نقطة

10- إلتشي 16 نقطة

11- رايو فاليكانو 16 نقطة

12- سيلتا فيجو 16 نقطة

13- إشبيلية 16 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- مايوركا 13 نقطة

16- فالنسيا 13 نقطة

17- أوساسونا 12 نقطة

18- جيرونا 12 نقطة

19- ليفانتي 9 نقاط

20- ريال أوفييدو 9 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.