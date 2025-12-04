مبابي يبتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وموقف ليفاندوفسكي

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ابتعد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد بصدارة هدافي الليجا برصيد 16 هدفا بعدما قادر الريال للفوز أمام أتلتيك بلباو 3-0 في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني "الليجا" على ملعب "سان ماميس".

وفقد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة فرصة زيادة أهدافه، بعدما أهدر البولندي ضربة جزاء لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي جكعتهما على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، مساء الثلاثاء، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر لليجا وانتهت بفوز البرسا 3-1.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني



1. كيليان مبابي، ريال مدريد، 16 هدفًا.

2. فيران توريس، برشلونة، 8 أهداف.

2. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 8 أهداف.

2. موريكي، مايوركا، 8 أهداف.

3. جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

4. إيتاي إيونج، ليفانتي، 6 أهداف.

4. ألبرتو موليرو، فياريال، 6 أهداف.

5. لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

5. فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

5. أويارزابال، ريال سوسيداد، 5 أهداف.

5. كوتشو هيرنانديز ريال بيتيس 5 أهداف.

5. بيري ميلا إسبانيول 5 أهداف.

5. بورخا إيجليسياس سيلتا فيجو 5 أهداف.

5. ميكيل أويارزابال ريال سوسييداد 5 أهداف.

4. فيرمين لوبيز برشلونة 4 أهداف.

4. رافينيا برشلونة 4 أهداف.

4. داني أولمو برشلونة 4 أهداف.

4. أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 4 أهداف.

4. ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 4 أهداف.

4. أنطوني ريال بيتيس 4 أهداف.

4. جيرارد مورينو فياريال 4 أهداف.

4. تاجون بوكانان فياريال 4 أهداف.

4. خورخي دي فروتوس رايو فاييكانو 4 أهداف.

4. أنتي بوديمير أوساسونا 4 أهداف.

4. بورخا مايورال خيتافي 4 أهداف.

4. هوجو دورو فالنسيا 4 أهداف.

4. أندريه سيلفا إلتشي 4 أهداف.

4. رافا مير إلتشي 4 أهداف.

4. إيفان روميرو ليفانتي 4 أهداف.

