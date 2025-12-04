نجم النصر يحارب من أجل العودة لبرشلونة

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية، أن المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز يمارس ضغطًا متزايدًا للعودة إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعد ستة أشهر قضاها مع نادي النصر السعودي.

وكشف موقع "Fichajes" الاسباني أن مارتينيز، البالغ من العمر 34 عامًا، يثق في إمكانية إتمام عودته، خاصة أن المدرب هانز فليك يرحب بإعادة ضمه لتدعيم الدفاع، في ظل حاجة الفريق إلى لاعب أيسر بخبرة كبيرة، ويضغط اللاعب على نادي النصر للسماح له بالرحيل، مؤكدًا أن قيادته وخبرته ستكونان مهمتين في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برشلونة يدرس الطلب بعناية، خصوصًا بعدما أظهر مارتينيز أداءً مميزًا في الموسم الماضي عندما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وخاض المدافع 17 مباراة هذا الموسم مع النصر وسجل هدفًا، وينتهي عقده في 2026، ويأمل في العودة على سبيل الإعارة مع استعداده لتمديد التزامه عامًا إضافيًا لضمان إتمام الصفقة.

وتبحث الإدارة الرياضية لبرشلونة إمكانية ضم اللاعب دون إنفاق كبير، حيث تُعد الإعارة خيارًا مثاليًا لتغطية حاجة الفريق الملحة إلى مدافع أيسر، مع الحفاظ على الميزانية المخصصة لتدعيم مراكز أخرى.

ويرى فليك أن عودة مارتينيز ستوفر حلًا فوريًا لمشكلات الاستقرار الدفاعي، لما يمتلكه من معرفة بأسلوب لعب الفريق وقدرته على التأقلم السريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.