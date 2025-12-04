الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم النصر يحارب من أجل العودة لبرشلونة

إينيجو مارتينيز،فيتو
إينيجو مارتينيز،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية، أن المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز يمارس ضغطًا متزايدًا للعودة إلى صفوف برشلونة  خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعد ستة أشهر قضاها مع نادي النصر السعودي.

وكشف موقع "Fichajes" الاسباني أن مارتينيز، البالغ من العمر 34 عامًا، يثق في إمكانية إتمام عودته، خاصة أن المدرب هانز فليك يرحب بإعادة ضمه لتدعيم الدفاع، في ظل حاجة الفريق إلى لاعب أيسر بخبرة كبيرة، ويضغط اللاعب على نادي النصر للسماح له بالرحيل، مؤكدًا أن قيادته وخبرته ستكونان مهمتين في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برشلونة يدرس الطلب بعناية، خصوصًا بعدما أظهر مارتينيز أداءً مميزًا في الموسم الماضي عندما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وخاض المدافع 17 مباراة هذا الموسم مع النصر وسجل هدفًا، وينتهي عقده في 2026، ويأمل في العودة على سبيل الإعارة مع استعداده لتمديد التزامه عامًا إضافيًا لضمان إتمام الصفقة.

وتبحث الإدارة الرياضية لبرشلونة إمكانية ضم اللاعب دون إنفاق كبير، حيث تُعد الإعارة خيارًا مثاليًا لتغطية حاجة الفريق الملحة إلى مدافع أيسر، مع الحفاظ على الميزانية المخصصة لتدعيم مراكز أخرى.

ويرى فليك أن عودة مارتينيز ستوفر حلًا فوريًا لمشكلات الاستقرار الدفاعي، لما يمتلكه من معرفة بأسلوب لعب الفريق وقدرته على التأقلم السريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إينيجو مارتينيز النصر السعودي هانز فليك كأس الملك كأس السوبر كأس السوبر الإسباني نادي النصر السعودي نادي النصر

مواد متعلقة

مجموعة مصر، يزن النعيمات يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب الأردن بكأس العرب

مجموعة مصر بكأس العرب على صفيح ساخن.. الأردن ينتزع الصدارة.. منتخب الفراعنة يستعد لتحدٍّ جديد أمام الإمارات.. كواليس أزمة محمد شريف مع طولان.. والصقر يحسم موقف اللاعب

تقارير إسبانية تكشف مدة غياب أرنولد بعد إصابته أمام أتلتيك بلباو

بعد التعادل أمام سندرلاند، أرقام كارثية لليفربول بالموسم الجاري

الجونة يواجه بترول أسيوط في دور الـ32 ببطولة كأس مصر

رغم الإصابة، أرقام مذهلة لـ نيمار مع سانتوس أمام جوفنتودي بالدوري البرازيلي

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب

كواليس جلسة محمد شريف وطولان عقب مباراة الكويت، وهذه حقيقة تطاول اللاعب

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads