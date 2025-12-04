تقارير إسبانية تكشف مدة غياب أرنولد بعد إصابته أمام أتلتيك بلباو

18 حجم الخط

تعرض ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وكشفت تقارير إسبانية أن إصابة الكسندر مقلقة وقوية وهناك اتجاه قريب لعدم قدرة اللاعب على المشاركة في عام 2025، على أن يعود أوائل عام 2026 حسب التقارير الطبية الأولية القادمة من داخل ريال مدريد.

وتداخل الكسندر مع ريجو لاعب بلباو، ليسقط على أرضية الملعب ويغادر مصابًا في الدقيقة 55 ويدخل راؤول أسينسيو بدلًا منه.

وفاز ريال مدريد على نظيره أتلتيك بلباو، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد بثنائية في الشوط الأول أحرزها كل من كيليان مبابي في الدقيقة السابعة، وإدواردو كامافينجا في الدقيقة 42، قبل أن يكمل مبابي الثلاثية في الشوط الثاني بالدقيقة 60.

جاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق كيليان مبابي بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 26، رد أتلتيك بلباو بتسديدة خطيرة عن طريق جوركا جوروزيتا من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 42، أحرز إدواردو كامافينجا هدف ريال مدريد الثاني بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كيليان مبابي برأسية هيأت الكرة لزميله إدواردو كامافينجا الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 60، أضاف مبابي هدفه الثاني والثالث للريال بعد تسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق كيليان مبابي سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثية.

