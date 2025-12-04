ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو

18 حجم الخط

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تبدأ قريبًا في استهداف عمليات تهريب المخدرات على الحدود البرية، في خطوة تأتي ضمن جهود الإدارة لمكافحة تجارة المخدرات وتأمين الحدود.

ترامب يتحدث عن تعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل مراقبة وتشديد العقوبات على شبكات التهريب الكبرى، مضيفًا أن الحكومة الأمريكية تعمل على تطوير آليات استخباراتية مشتركة مع شركائها الإقليميين لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

اتصال ترامب مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتجاوز مرحلة الضغط التقليدي

وأكد ترامب أن العلاقة مع فنزويلا تجاوزت مجرد ممارسة حملة ضغط تقليدية، وأنه أبلغ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببعض الرسائل المهمة خلال اتصال قصير جمعهما مؤخرًا. وأوضح أن هذه الرسائل تهدف إلى تحفيز التعاون في ملفات مكافحة التهريب وضمان استقرار المنطقة، دون الكشف عن تفاصيلها.

تصريحات ترامب بعد توترات واشنطن-كاراكاس

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات بين واشنطن ورئيس فنزويلا على خلفية اتهامات أمريكية لمجموعات متورطة في تهريب المخدرات والفوضى الاقتصادية في فنزويلا، بينما يواصل ترامب ضغطه على النظام الفنزويلي لتحقيق أهداف أمنية واستراتيجية في المنطقة.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بحسب أربعة مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة حتى يوم الجمعة، لمغادرة بلاده مع أسرته.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها، إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو يوم 21 نوفمبر الماضي، حيث رفض الرئيس الأمريكي معظم طلبات مادورو، لكنه أخبر الرئيس الفنزويلي، أن أمامه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته، وقد انتهت مهلة المرور الآمن يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.