بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ستنفَّذ"، مشيرًا إلى وجود مشاكل في القطاع لكنه أكد أن "السلام يسود الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحات ترامب في يوم متوتر بالقطاع، حيث شهدت مدينة رفح مواجهة أسفرت عن إصابة خمسة جنود إسرائيليين، إثر استهدافهم من قبل مسلحين من حماس خرجوا من أنفاق في المدينة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توعد بـ"رد مناسب"، على ما سمّاه خرق وقف إطلاق النار، بعد إصابة 5 جنود في اشتباكات مع مسلحين من حماس في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث العبرية عن نتنياهو قوله، إن "منظمة حماس تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتنفذ أعمالًا إرهابية ضد قواتنا".

وأضاف: "سياستنا واضحة: لن تتسامح إسرائيل مع أي أذى يلحق بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وسترد عليه بما يتناسب مع ذلك".

كانت مصادر عبرية أفادت في وقت سابق الأربعاء بإصابة 5 جنود إسرائيليين أحدهم جراحه خطيرة بعد استهدافهم من قبل مسلحين خرجوا من الأنفاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر، بأن "الجنود قتلوا مسلحين اثنين، بينما ثبّت الثالث عبوة على مدرعة ثم عاد للنفق".

وقالت "القناة 14" العبرية إن خلية من 3 مقاتلين تابعين لحركة حماس خرجت من فتحة نفق وأطلقت صاروخًا مضادًا للدروع على الجيش، إذ ألصق أحد المقاتلين التابعين لحماس لغمًا بمدرعة من نوع نامير وعاد إلى النفق.

وبحسب مصادر عبرية، اندلعت على إثر ذلك اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين بالتزامن مع هبوط طائرة إجلاء عسكرية شمال شرقي المدينة.

