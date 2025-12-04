جيميناي بالمقدمة، قائمة الأكثر بحثًا على Google في مصر عام 2025

18 حجم الخط

كشفت Google اليوم قائمة بأكثر اللحظات والشخصيات والمواضيع رواجًا لعام 2025 في مصر ومختلف الدول العربية قد تميز عام 2025 بزيادة هائلة في الوعي بأدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي، وشغف مستمر بالرياضة، وتفاعل عميق مع المنصات التعليمية والأعمال الدرامية المحلية.

المواضيع الأكثر رواجًا

وفي طليعة هذه الموجة التقنية، تصدر Google Gemini قوائم التقنيّات في كل مكان، مما يظهر اهتمامًا كبيرًا بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من النماذج العامة ووصولًا إلى الأدوات الإبداعية المتخصصة مثل Nano Banana لتحرير الصور وVeo لإنشاء مقاطع الفيديو من النصوص.

وتظل كرة القدم هي الملك المتوج لعمليات البحث فى مصر، حيث أشعلت بطولة كأس العالم للأندية ومباريات النادي الأهلي (تحديدًا ضد خصوم مثل بالميراس وأورلاندو بايرتس) حماس الجماهير. على صعيد الأخبار، كان الاستقرار الإقليمي وتحديدًا الصراع الإيراني الإسرائيلي والمؤشرات الاقتصادية المحلية مثل سعر الذهب في مقدمة الاهتمامات.

أما المشهد الثقافي، فقد كان نابضًا بالحياة، مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب نجاح الأفلام الجديدة مثل سيكو سيكو والغاوي، ما يعكس ارتباط المصريين بالفن والتاريخ.

نبذة عن المواضيع الرائجة في الدول الأخرى:

● الإمارات العربية المتحدة: تواصل الإمارات تألقها كمركز عالمي لاهتمامات متنوعة. بينما تصدرت رياضة "الكريكيت" أعلى القائمة مع هيمنة الدوري الهندي الممتاز (IPL 2025) وكأس آسيا، تميز العام حقًا بمجتمع مواكب للتكنولوجيا. فقد تصدرت Google Gemini قائمة التقنيات، تليها أدوات تشمل DeepSeek وChatGPT، مما يشير إلى مجتمع يتبنى ثورة الذكاء الاصطناعي بالكامل. كما لعب الترفيه دورًا ضخمًا، حيث استحوذت أفلام ضخمة مثل Coolie وWar 2 على اهتمام الجميع.



● المملكة العربية السعودية: كان "التحول الرقمي" هو العنوان الرئيسي في المملكة. فقد لجأ السعوديون إلى بحث Google لتسيير أمورهم في ظل أسلوب حياة رقمي متزايد، مع تصدر عمليات البحث لمنصات مثل قبول، وتسجيل الحرس الوطني، والمركز الوطني للقياس. وبقي الترفيه جزءًا أساسيًا من الأمسيات السعودية، مع الشعبية المستمرة لمسلسل شباب البومب 13 والعمل الجديد فهد البطل.

كما أظهرت المملكة شغفًا بتكنولوجيا المستقبل، مع اهتمام كبير بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini وHailuo AI.



● فلسطين: وسط التحديات والحرب المستمرة، برز التركيز على التعليم والصمود. تضمنت أهم عمليات البحث بوابات الجامعات (الأقصى، الأزهر، الجامعة الإسلامية) ونتائج الثانوية العامة، إلى جانب شغف إقليمي مشترك بمباريات ريال مدريد.



● العراق: تميز هذا العام باهتمام كبير بالتكنولوجيا والرياضة، حيث تصدرت مباريات المنتخب العراقي ضد الأردني والكويتي المواضيع الرياضية الأكثر بحثًا. كما استحوذت شخصيات مثل اليوتيوبر نور ستارز، والإعلامي رامز جلال، واللاعب عمر مرموش على اهتمام الجمهور.



● الأردن: كان التعليم والخدمات العامة أولوية، حيث بحث الأردنيون عن منصة أجيال، ونتائج التوجيهي، ووحدة تنسيق القبول الموحد. ومع ذلك، ظل حب كرة القدم قويًا مع ارتفاع عمليات البحث عن المباريات، بما في ذلك المواجهة بين الفريق العراقي والأردني.



● سوريا: تصدرت الدراما والذكاء الاصطناعي وكرة القدم الحديث. كانت مسلسلات مثل نسمات أيلول، وسلمى، والبطل نقاط نقاش رئيسية. وفي الرياضة، استمر التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة في الهيمنة على شريط البحث. تقنيًا، كان Google Gemini وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي من بين الأكثر بحثًا من الناحية التقنية.



● المغرب: كرة القدم تتصدر دائمًا، ومن ضمنها كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا (AFCON). كما أظهرت المغرب اهتمامًا ملحوظًا بمجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك BlackBox AI وClaude وManus.

اكثر المواضيع رواجا فى الجزائر



● الجزائر: على غرار جارتها، انقسم تركيز الجزائر بين الملعب والشاشة كانت المباريات التي يشارك فيها المنتخب الوطني (ضد أوغندا والنيجر) من بين أهم الاتجاهات، إلى جانب المسلسلات الدرامية مثل ليلى والأعمال العالمية الناجحة مثل Squid Game.



