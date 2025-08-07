الري تبحث استخدام جوجل لرصد الحشائش في مجرى النيل

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمناقشة طرق استخدام الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة ورد النيل والحشائش بالمجاري المائية.

وتم خلال الاجتماع عرض تطبيق تم انشاؤه على منصة Google Earth Engine، وهي منصة تسمح باستخدام صور الأقمار الصناعية مع إمكانية إنشاء تطبيقات برمجية مختلفة تسمح بمعالجة صور الأقمار الصناعية من خلال المنظومة الحاسوبية السحابية المتصلة بالمنصة، بالشكل الذى يضمن معالجة صور الأقمار الصناعية ورصد الحشائش المائية وورد النيل بدقة عالية وسرعة فائقة وتكلفة زهيدة، ويعمل التطبيق علي تحديد المسارات المائية أوتوماتيكيًا باستخدام المؤشرات الطيفية المختلفة الخاصة باستخراج المسطحات المائية، ومن ثم تصنيف الغطاء المائي داخل تلك المسطحات من حيث ( حشائش عائمة - حشائش غاطسة - مياه صافية) باستخدام مؤشر طيفي متخصص للكشف عن النباتات المائية وهو NDAVI، وهو المؤشر الطيفى المستخدم من خلال مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط بالوزارة فى تصنيف النباتات المائية كأحد مجهودات الوزارة في الرصد والمتابعة المستمرة للحشائش بالمجاري المائية، كما يُمكن التطبيق أيضًا من عرض نتائج التصنيف لحظيًا علي خريطة تفاعلية تظهر الصورة الفعلية للقمر الصناعي بالخلفية، والتي تُمكن مستخدم التطبيق من مراقبة سير أعمال التطهيرات على مستوى الجمهورية بشكل مباشر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه وفي ضوء حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمال الوزارة وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0، فإن هناك حاجة ماسة لتعزيز الاستفادة من الأدوات الحديثة لرصد الحشائش المائية خاصة مع العجز الحالي في أعداد العمالة، حيث يُعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بُعد وصور الاقمار الصناعية أداة هامة لرصد ومتابعة انتشار ورد النيل والحشائش المائية بأنواعها وبصفة مستمرة بما يُمكن المسئولين بالوزارة من اتخاذ القرارت المناسبة للتعامل مع هذه الحشائش بصورة فورية، كما سيسهم التطبيق بشكل كبير فى الكشف عن أى عمليات تلاعب في المستخلصات وحصر الكميات بأعمال التطهيرات.

ووجه الدكتور سويلم بعمل معايرة للنتائج الأولية الصادرة عن التطبيق عن طريق مقارنة نتائج التطبيق بالوضع الفعلي على الطبيعة بما يسمح بتطوير التطبيق وزيادة دقة النتائج الصادرة عنه، وتمكين أجهزة الوزارة المعنية من الاعتماد على هذا التطبيق كأداة مناسبة لرصد ورد النيل والحشائش المائية بأنواعها المختلفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

