بعد خروجه من السجن، من هو مؤدي المهرجانات سامر المدني؟

تصدر مطرب المهرجانات سامر المدني مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب من قسط شرطة الطالبية بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه بعد مدته التي قضاها في السجن 3 سنوات، بتهم الخطف وهتك العرض والضرب، وحيازة سلاح أبيض وعصا خشبية “شومة”.

من هو سامر المدني مطرب المهرجانات؟

واحتفل سامر المدني وسط أصدقائه وأسرته بخروجه من السجن في حالة من البهجة والسعادة، حيث تواجد عدد كبير من معجبيه في قرب منزله للاحتفال به.

سامر المدني، فيتو

ولد سامر المدني عام 2002، وبدأ اهتمامه بالغناء في سن مبكرة، حيث كان ينشر مقاطع قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يلقى صوته انتشارًا واسعًا بفضل حضوره الطاغي وأسلوبه المختلف الذي يجمع بين الأداء الشعبي والروح الشبابية.

مع مرور الوقت، تحولت تجاربه البسيطة إلى نجاحات كبيرة، إذ بدأ في إحياء حفلات شعبية ومهرجانات محلية، ليصبح خلال فترة قصيرة من أكثر الأسماء تداولًا بين جمهور المهرجانات في مصر.

قدّم المدني عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحا كبيرًا عبر منصات «يوتيوب» و«تيك توك»، منها: “كتكوتة، أنا عمكم، يا برو يا سندي، أنا محترم، هربيكم، ومرحب أخصامي”.

تتميز أغانيه بالإيقاع السريع والكلمات البسيطة التي تستهدف فئة الشباب، وهو ما ساعده على تحقيق ملايين المشاهدات، ليصبح أحد أبرز مطربي الجيل الجديد في هذا اللون الموسيقي.

وفي شهر فبراير عام 2023، أحيلت القضية المتهم فيها مطرب المهرجانات سامر المدني، والتي حملت رقم 19123 لسنة 2022، جنايات الطالبية، والمُقيدة برقم 3489 لسنة 2022، كُلي جنوب الجيزة بتهمة خطف وهتك عرض وضرب وحيازة سلاح أبيض وشومة، والمتهم فيها 3 متهمين، من ضمنهم المتهم سامر عمرو محمد 17 سنة، وشهرته سامر المدني، مغني مهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من سيدة، يفيد بتعرض شقيقها للاعتداء على يد زوجها وابنه «مؤدي مهرجانات»، عن طريق احتجازه وتعذيبه وتجريده من ملابسه بسبب خلافات عائلية، وقالت المجني عليه: إنها زوجة المتهم «الثانية»، وأنه أخفى الزواج عن زوجته الأولى، والدة مطرب المهرجانات سامر المدني، إلى أن انكشف الأمر وعلمت بحقيقة الزواج، وأضافت أن زوجها شك بأنها هى من أخبر زوجته الأولى، الأمر الذي جعله يخطف شقيقها ويتعدى عليه بالضرب ويصوره أثناء التعذيب.

