الأمن يكشف حقيقة خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بكونها مختطفة من أهليتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط (سيدة وبصحبتها الطفلة  – مقيمتان بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها أفادت أن الطفلة نجلة شقيقتها "تم ضبطها"، وقيام شقيقتها بتركها بصحبتها للتسول، وبسؤال "والدة الطفلة" قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

