ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و83 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

الداخلية تكثف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

وتم ضبط 120836 مخالفة متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1665 سائقًا تبين إيجابية 75 حالة تعاطى مواد مخدرة.

 

استمرار الحملات على الطريق الدائرى الإقليمى

كما أسفرت الجهود على  الطريق الدائرى الإقليمي، عن ضبط 783 مخالفة متنوعة تشمل: تحميل ركاب بدون تصريح، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات الأمن والمتانة، وفحص 126 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي مواد مخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالى 11 حكم، والتحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط والسلامة المرورية.

