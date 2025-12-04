الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على شاب بتهمة تجميع بطاقات الرقم القومي بمحيط لجنة انتخابية بقنا

القبض على شاب فى
القبض على شاب فى قنا بتهمة تجميع بطاقات الرقم القومى
نجحت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة قنا فى ضبط شاب أثناء تواجده بمحيط اللجنة الانتخابية، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بمواطنين، تمهيدًا لاستخدامها لدفع الناخبين للتصويت لصالح مرشحين محددين.

متابعة النيابة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وباشرت النيابة العامة، التحقيق فى الواقعة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.

وفى وقت سابق اليوم،عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير بالدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب متابعة جولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.  

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، انتظام عملية التصويت في جميع اللجان دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات تعطل سير العملية الانتخابية.

كما أعلن المستشار بنداري وفاة المرشح المستقل سعيد عبد الواحد عبد المتعال عبد الواحد في اللجنة العامة رقم 8 قسم إمبابة، مشيرًا إلى أن الوفاة لم تؤثر على مجريات العملية الانتخابية أو استمرار التصويت داخل الدائرة. 

