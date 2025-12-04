الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن وفاة أحد المرشحين المستقلين في دائرة إمبابة

18 حجم الخط

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير بالدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب متابعة جولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، انتظام عملية التصويت في جميع اللجان دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات تعطل سير العملية الانتخابية.

كما أعلن المستشار بنداري وفاة المرشح المستقل سعيد عبد الواحد عبد المتعال عبد الواحد في اللجنة العامة رقم 8 قسم إمبابة، مشيرًا إلى أن الوفاة لم تؤثر على مجريات العملية الانتخابية أو استمرار التصويت داخل الدائرة.

