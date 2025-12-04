ندوة بآداب بنها تناقش "تأثير الدراما في وعي المجتمع"

18 حجم الخط

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها بحضور الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الآداب، ندوة بعنوان "تأثير الدراما في وعي المجتمع" بالتعاون مع قسم الإعلام.

وأشارت الدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بآداب بنها، إلى أن الندوة حاضر فيها الدكتور محمد عبد البديع أستاذ الإعلام بكلية الآداب.

وتناولت الندوة كلية الآداب بجامعة بنها مناقشة الدور الحيوي الذي تؤديه الدراما في تشكيل وعي المجتمع، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على ثقافة الأفراد وسلوكياتهم، من ناحية أن الأعمال الدرامية تُعد من أهم أدوات القوة الناعمة التي تنعكس من خلالها قيم المجتمع وتوجهاته، كما تُسهم في فتح نقاشات حول قضايا اجتماعية هامة مثل الهوية، والعلاقات الإنسانية، ودور المرأة، والعدالة الاجتماعية.

كما سلطت الندوة الضوء بىداب جامعة بنها على الجانب الإيجابي للدراما في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالدراما الهادفة مقابل الدراما التجارية، وكيفية توجيه المحتوى الدرامي ليكون أداة بنّاءة للمجتمع.

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من طلاب قسم الإعلام والكلية والمهتمين بالشأن الثقافي والتى أثرت النقاشات حول قضية الدراما وتأثيرها في المجتمع، وقدّم الحضور رؤى واعية تعكس إدراكهم لدور الدراما في تشكيل الوعي وتوجيه السلوك.

