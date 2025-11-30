جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الدولي الثاني عن تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية

18 حجم الخط

تنظم كلية الآداب بجامعة بنها مؤتمرها المؤتمر السنوي الدولي الثاني بعنوان "تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية.. آفاق جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال الفترة 11-12 فبراير القادم.

جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الدولي الثاني بعنوان “تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية”

ويأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، والدكتورة أمل عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر الطلابي.

جامعة بنها تعلن محاور المؤتمر السنوي الدولي الثاني

وقال الدكتور أمجد حجازي إن محاور المؤتمر جامعة بنها تتضمن محور دور اللغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اللغة والهوية في عصر العولمة الرقمية، اللغة والتواصل في العصر الرقمي، تعليم اللغات الأجنبية في ضوء الذكاء الاصطناعي، الترجمة بين الثقافات في بيئة مترابطة عالميا، تحليل الخطاب في البيئات الرقمية متعددة اللغات، تكنولوجيا اللغة في تطيل البيانات النصية.

كما يتضمن محاور المؤتمر جامعة بنها محور الإعلام والمعلومات وتقنيات المعرفة، أخلاقيات الإعلام الرقمي وحقوق النشر، الإعلام الرقمي وتشكيل الرأي العام، التوثيق الرقمي وحفظ الأرشيف الإعلامي، استراتيجيات المحتوى البصري في الإعلام الجديد، منصات التواصل كمصدر للخبر: التحديات والمصداقية، الذكاء الاصطناعي وتنظيم المحتوى الإعلامي والمعلوماتي.

وأضاف عميد الكلية آداب جامعة بنها أن المؤتمر يتضمن أيضا محور الزمان والمكان بين التراث والتكنولوجيا، الخرائط الرقمية في الدراسات الجغرافية الحديثة، الجغرافيا الذكية وتخطيط المدن المستدامة، توثيق التراث الثقافي عبر الواقع المعزز، التغير المناخي والبعد الجغرافي للظاهرة، الأرشيف الرقمي للمخطوطات النادرة، الترجمة الآلية للنصوص القديمة.

كما يتضمن محور الإنسان بين الواقع الرقمي والتحولات المجتمعية، الصحة النفسية في ظل العزلة الرقمية، الإدمان الرقمي الأسباب والوقاية، الفلسفة التطبيقية وأخلاقيات التكنولوجيا، الهوية الاجتماعية في العالم الافتراضي الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك الاجتماعي، التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية.

