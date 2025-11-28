مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية

18 حجم الخط

حققت الفرق الطبية في مستشفى الأطفال التخصصي بـبنها التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة إنجازا طبيا يُحسب لفريق حضانات الأطفال بالتعاون مع أقسام الأنف والأذن والحنجرة، المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال حيث نجح الأطباء في إنقاذ حالتين من أكثر الحالات تعقيدا بعد أشهر من الرعاية الدقيقة والعمليات الجراحية المعقدة.

مدير مستشفى الأطفال التخصصي ببنها يكشف تفاصيل إنقاذ حالتين من الموت



وكشف الدكتور محمود البرنس مدير مستشفى الأطفال التخصصي بـبنها تفاصيل الحالتين، مشيرا إلى أن الحالة الأولى كانت تخص طفلة وُلدت بعيوب خلقية متعددة، منها انسداد خلقي في الأنف، واستسقاء دماغي، وشق في سقف الحلق، إضافة إلى التهاب رئوي حاد. كانت حالتها حرجة للغاية، وفصلها عن جهاز التنفس الصناعي كان شبه مستحيل.



أضاف أنه بعد عدة محاولات وجراحة دقيقة لفتح مجرى التنفس وعلاج الاستسقاء الدماغي، نجح الفريق الطبي بقيادة الأطباء علي عبدالتواب ودعاء محمد رمضان وفريق جراحة الأطفال وفريق الأنف والأذن وفريق جراحة المخ والأعصاب في تحقيق المستحيل حيث قضت الطفلة نحو 6 أشهر بين مستشفيين وغادرت المستشفى وهي في حالة مستقرة.

إنقاذ رضيع يعاني من فتق خلقي في الحجاب الحاجز



أشار مدير مستشفى الأطفال التخصصي بـبنها إلى أن الحالة الثانية كانت تخص رضيع يعاني من فتق خلقي في الحجاب الحاجز، وصل في حالة توقف قلب خارج المستشفى ما جعل التدخل الجراحي أكثر صعوبة إضافة إلى ذلك، كان لديه عيوب خلقية في القلب وفارق كبير في حجم الأعضاء الداخلية

وأضاف أنه بفضل مهارة الجراحين بقيادة الدكتور محمد متولي رئيس قسم جراحة الأطفال واستخدام أجهزة تنفس عالية التردد لفترة طويلة، استقرت حالته تدريجيًا حتى أصبح يتنفس طبيعيًا ويرضع بشكل جيد، مع زيادة ملحوظة في وزنه مشيرا إلي أن هذه الحالة كانت ذات خصوصية كبيرة كونها لطفل لأم تبلغ من العمر 45 عامًا.

مستشفى الأطفال التخصصي ببنها

أكد مدير مستشفي الاطفال التخصصي ببنها أن هذا النجاح يعكس التكامل بين الفرق الطبية المختلفة، والإصرار على إنقاذ حياة الأطفال مهما بلغت صعوبة التحديات قائلا: “هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح طبي، بل هو قصة إنسانية كتبتها أيادي مخلصة وقلوب مؤمنة برسالتها. نشكر كل فرد في هذا الفريق الذي أثبت أن العمل الجماعي هو سر الحياة”.



ووجه مدير مستشفى الأطفال التخصصي ببنها الشكر إلى كل من كان جزءًا من هذه المعجزة الطبية

من فريق التمريض والإدارة ومن الأطباء ومن الصيادلة ومن الاستشاريين الأطباء علي عبد التواب، ودعاء محمد رمضان استشاري محضن الجراحة قائلا «أنتم الأبطال الحقيقيون الذين جعلوا المستحيل ممكنًا».

