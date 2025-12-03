قضايا الدولة تنظم سلسلة من المحاضرات التوعوية لموظفي الهيئة

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
قامت أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة بهيئة  قضايا الدولة، برئاسة المستشارة مي مروان، بتنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية بمقر قطاع حدائق أكتوبر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 1 و2 ديسمبر 2025.

شهدت الفعاليات حضور عدد من موظفات وموظفي هيئة قضايا الدولة

وشهدت الفعاليات حضور المستشار حسن قرني رئيس قطاع إدارية عليا، والمستشار سامي الغضروفي رئيس قطاع قضاء إداري، إلى جانب عدد من موظفات وموظفي هيئة قضايا الدولة من العاملين بالكادر الإداري.

وخلال الافتتاح، ألقى المستشار حسن قرني كلمة أكد فيها أهمية مناهضة العنف ضد المرأة، ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود لحماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وفي اليوم الأول من الفعاليات، قدّمت المستشارة ريم عصام محمد زكريا والمستشار مؤمن حسين سيد عبد الجليل محاضرات متخصصة تناولت قضايا العنف ضد المرأة، أشكاله، وآليات الوقاية والحماية.

كما قدمت كل من المستشارة إيمان صفوت سعد والمستشارة نهال علي حسن محاضرات معمّقة ركّزت على دور المؤسسات القانونية في مواجهة العنف، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع وبيئة العمل.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها أمانة شئون المرأة في مختلف قطاعات الهيئة، دعمًا لحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتأكيدًا لدور  هيئة قضايا الدولة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وتفعيلًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

