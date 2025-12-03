قضايا الدولة تختتم فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الهيئات العرب

18 حجم الخط

شهدت هيئة قضايا الدولة المصرية اليوم الأربعاء، ختام فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية، حيث استقبلت الهيئة الوفود المشاركة في مقرها الرئيسي بالمهندسين، والتي ضمّت ممثلين عن: جامعة الدول العربية، البحرين، المغرب، الأردن، العراق، ليبيا، الإمارات، لبنان، السعودية، سوريا، الكويت، واليمن، في أجواء رسمية تعكس مكانة مصر ودورها في دعم العمل القانوني العربي المشترك.

أهمية تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي

في مستهل الفعاليات ألقى المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، كلمة ترحيبية عبّر فيها عن تقدير مصر لمشاركة الدول العربية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بين الهيئات النظيرة.

تلا ذلك عرض فيلم توثيقي تناول تاريخ هيئة قضايا الدولة منذ تأسيسها عام 1876، مستعرضًا دورها في حماية المال العام والدفاع عن مصالح الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم، إلى جانب إنجازاتها في القضايا الدولية.

وشهدت الجلسة تكريم كلٍّ من وفد لبنان ووفد العراق تقديرًا لمشاركتهما الفاعلة في مناقشة الموضوعات المعروضة ضمن أعمال الاجتماع.

كما تم التقاط الصورة الجماعية الرسمية لرؤساء الوفود والمشاركين داخل مبنى الهيئة، في مشهد يعكس روح التآخي والتعاون بين الهيئات العربية المشاركة.

واختُتمت الفعاليات بزيارة المتحف المصري الكبير، حيث اطّلع الوفود على أبرز الكنوز الأثرية المصرية، في جولة عكست عمق التواصل والترحيب المصري واهتمام الدولة بإبراز حضارتها أمام الأشقاء العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.