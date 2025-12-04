الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

حبس 4 عمال بمطعم متورطين في سرقة شقة أجنبي بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 4 عمال بمطعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة شخص أجنبي الجنسية داخل شقته بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهمين الأربعة عقب بلاغ تلقته شرطة الشيخ زايد من المجني عليه، يفيد بتعرض شقته للسرقة. وبفحص البلاغ، تبين تورط العمال الأربعة في ارتكاب الجريمة أثناء ترددهم على المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

