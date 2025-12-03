الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إغلاق مخبزين وضبط أصحابهما بالبدرشين والحوامدية

إغلاق مخابز وضبط
إغلاق مخابز وضبط اصحابهم في الجيزة، فيتو
18 حجم الخط

نجحت قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، من القبض على أصحاب  مخابزين بدوائر مركزي شرطة البدرشين والحوامدية، لاستخدامهم الدقيق البلدي المدعم بطرق غير قانونية.

 


وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على ٢٢ جوال دقيق بلدي مدعم وقاموا بالتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وذلك في إطار حملة تموينية وتفتيشية مشتركة بين قوات الأمن والجهات المعنية، تم ضبط مخبزين مخالفة وإغلاقها، بعد أن تبين استيلاء أصحابها على ٣٣ جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم.

وأظهرت عمليات الجرد الفعلي لرصيد المخابز وشاشة جرد الأرصدة قيامهم بالتصرف في الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة.

txt

ضبط سلع تموينية وعجينة حواوشي فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

txt

تحرير8 محاضر تموينية خلال حملة رقابية مكبرة في الوادي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث التموين شرطة البدرشين والحوامدية السوق السوداء حملة تموينية

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

الدوري المصري، بيراميدز يصعق كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويزحف نحو الصدارة

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads