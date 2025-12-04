إزالة 7 حالات تعد على أراضي الدولة بمركز بلبيس في الشرقية

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حملة إزالات مكبرة، برئاسة اللواء أحمد شاكر رئيس المركز وبالتنسيق مع القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالزوامل وبمشاركة محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع.

إزالة التعدي على 5 آلاف و500 متر

أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدٍّ عبارة عن هناجر وقواعد وسملات وأعمدة ومباني بالحوائط يعلوهم اعمده حديدية وكمر حديدي، وذلك بإستخدام معدات مجلس المدينة والتدخل السريع بالمحافظة، لتصل المساحة الإجمالية للحالات التي تم إزالتها 5 آلاف و500 متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها المخالفين.

تنفيذ تعليمات محافظ الشرقية

وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة كافة أشكال التعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال البناء بدون تراخيص قانونية.

اتخاذ إجراءات قانونية رادعة

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية لرصد وإزالة كافة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يخالف القانون.

