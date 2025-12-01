الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعدام 21 طن أغذية وغلق 153 منشأة غير مرخصة في حملات لمديرية الصحة بالشرقية

صحة الشرقية:إعدام21طن
صحة الشرقية:إعدام21طن أغذيةوغلق153منشأةغير مرخصة
18 حجم الخط

اكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن  إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، وذلك باشراف الدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية، وعلى بسيوني مراقب أول المديرية، وأحمد أمين مراقب أول الأغذية بالمديرية، وبالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية، بالمحافظة 

صحة الشرقية: تنفيذ 1840 زيارة منزلية لكبارالسن من الفرق الطبية

فرق مراقبة الأغذية 

واضاف ان  فرق مراقبة الأغذية تمكنت من رصد عدد كبير من المنشآت غير المرخصة، والمخازن والمطاعم وأماكن تجهيز الطعام غير المطابقة للاشتراطات الصحية، والتي تمثل تهديد مباشر لصحة المواطنين وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة  

المرور على 835 منشأة غذائية 

وأوضح البيلى أن الحملات قد أسفرت عن المرور على ٨٣٥ منشأة غذائية بخلاف الأسواق، تم خلالها ضبط ١٥٣ منشأة، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، 

مخاطبة الجهات لغلق المنشآت المخالفة 

وأنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط ١٧ طنا و١٤٢ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وتم إعدام ٤ أطنان و٣٢ كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، 

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

سحب 188  عينة وارسالها للمعمل 

كما تم سحب عدد ١٨٨ عينة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، كما تم تحرير ٥١٣ محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة المختلفة بالمحافظة، واستخراج ٢٠٠١ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمدالبيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتورة منال يوسف مديرة ادارة مراقبة الاغذية حملات مكثفة المنشات الغذائية مراقبة الاغذية بالمديرية

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تنفيذ 1840 زيارة منزلية لكبارالسن من الفرق الطبية

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads