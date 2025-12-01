إعدام 21 طن أغذية وغلق 153 منشأة غير مرخصة في حملات لمديرية الصحة بالشرقية

18 حجم الخط

اكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية، وذلك باشراف الدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية، وعلى بسيوني مراقب أول المديرية، وأحمد أمين مراقب أول الأغذية بالمديرية، وبالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية، بالمحافظة

فرق مراقبة الأغذية

واضاف ان فرق مراقبة الأغذية تمكنت من رصد عدد كبير من المنشآت غير المرخصة، والمخازن والمطاعم وأماكن تجهيز الطعام غير المطابقة للاشتراطات الصحية، والتي تمثل تهديد مباشر لصحة المواطنين وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

المرور على 835 منشأة غذائية

وأوضح البيلى أن الحملات قد أسفرت عن المرور على ٨٣٥ منشأة غذائية بخلاف الأسواق، تم خلالها ضبط ١٥٣ منشأة، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، بمختلف مراكز ومدن المحافظة،

مخاطبة الجهات لغلق المنشآت المخالفة

وأنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط ١٧ طنا و١٤٢ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، وتم إعدام ٤ أطنان و٣٢ كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية،

سحب 188 عينة وارسالها للمعمل

كما تم سحب عدد ١٨٨ عينة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، كما تم تحرير ٥١٣ محضر جنحة صحية بمراكز الشرطة المختلفة بالمحافظة، واستخراج ٢٠٠١ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.