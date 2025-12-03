الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

قافلة طبية شاملة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بسلمنت في الشرقية

تنطلق باكر القافلة الطبية المجانية فى التاسعة صباحا بقرية سلمنت التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك يومي الخميس والجمعة ٤ و٥ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها حياة كريمة وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة انتشار القوافل الطبية بالاماكن الغير متوفر فيها الخدمة الطبية.

صحة الشرقية: تنفيذ 1840 زيارة منزلية لكبارالسن من الفرق الطبية

القافلة تعمل بنظام الكشف والعلاج المجانى 

أكد ذلك الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وأضاف أن القافلة تعمل بنظام الكشف والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية كالنساء وولادة بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة والكشف الطبى على الأطفال وايضا قسم لجراحة الأطفال والرمد كما يجرى بها الكشف على الأسنان من خلع وعلاج حيث تتم التركيبات بالمستشفيات المركزية ايضا بالمجان 

الكشف على كافة الأمراض وإجراء الجراحات 

 وأشار إلى أنه يتم الكشف على أمراض  الباطنة العامة وكذلك الأنف والأذن والحنجرة ويتم مناظرة كل حالات آلام وعمليات العظام فضلا عن إجراء عمليات الجراحة العامة والمتخصصة ويتم الكشف بقسم الأمراض الجلدية.والتناسلية وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل فى حينه.

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

تحويل الحالات التى تستدعي ظروفها إلى مستشفيات الشرقية 

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تقوم القافلة بتحويل الحالات التى  تستدعى ظروفها إلى المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات جامعة الزقازيق لإجراء التعامل المطلوب بعد استخراج قرار على نفقة الدولة لكل حالة على حدة وذلك ببطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية بعد إرسالها للمجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات القرار.

