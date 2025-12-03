قافلة طبية شاملة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بسلمنت في الشرقية

18 حجم الخط

تنطلق باكر القافلة الطبية المجانية فى التاسعة صباحا بقرية سلمنت التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك يومي الخميس والجمعة ٤ و٥ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها حياة كريمة وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة انتشار القوافل الطبية بالاماكن الغير متوفر فيها الخدمة الطبية.

القافلة تعمل بنظام الكشف والعلاج المجانى

أكد ذلك الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وأضاف أن القافلة تعمل بنظام الكشف والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية كالنساء وولادة بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة والكشف الطبى على الأطفال وايضا قسم لجراحة الأطفال والرمد كما يجرى بها الكشف على الأسنان من خلع وعلاج حيث تتم التركيبات بالمستشفيات المركزية ايضا بالمجان

الكشف على كافة الأمراض وإجراء الجراحات

وأشار إلى أنه يتم الكشف على أمراض الباطنة العامة وكذلك الأنف والأذن والحنجرة ويتم مناظرة كل حالات آلام وعمليات العظام فضلا عن إجراء عمليات الجراحة العامة والمتخصصة ويتم الكشف بقسم الأمراض الجلدية.والتناسلية وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل فى حينه.

تحويل الحالات التى تستدعي ظروفها إلى مستشفيات الشرقية

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تقوم القافلة بتحويل الحالات التى تستدعى ظروفها إلى المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات جامعة الزقازيق لإجراء التعامل المطلوب بعد استخراج قرار على نفقة الدولة لكل حالة على حدة وذلك ببطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية بعد إرسالها للمجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.