الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم بهدفين أمام تشيلسي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليدز يونايتد أمام تشيلسي بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف ليدز يونايتد اللاعب جاكا بيجول في الدقيقة 6، ثم عزز صاحب الأرض تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب آو تاناكا

 

وأعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الأساسي للبلوز الذي يخوض به مباراته أمام ليدز يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل تشيلسي ضيفًا ليس بالخفيف على نظيره ليدز يونايتد في لقاء في إطار منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج، ويحتضنه ملعب “إيلاند رود”.

تشكيل تشيلسي ضد ليدز

يدخل فريق تشيلسي مباراته أمام ليدز يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: بدياشيلي - أدارابيويو - تشالوباه - كوكوريلا

خط الوسط: إنزو - سانتوس

خط الهجوم: جيتينز - جواو بيدرو - ديلاب - ستيفاو.

مباراة ليدز يونايتد أمام تشيلسي

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز الثامن هذا الموسم للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع آرسنال في الجولة الماضية.

تشيلسي الذي توج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي، يحلم بالعودة إلى منصات التتويج بالبريميرليج بعد غيابه منذ عام 2017.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يقع ليدز يونايتد في المرتبة الـ18 وفي رصيده 11 نقطة، جمع كل فريق نقاطه خلال 13 مباراة.

