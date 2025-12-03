الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، بيدرو وستيفاو يقودان هجوم تشيلسي أمام ليدز يونايتد

تشيلسي الإنجليزي،
تشيلسي الإنجليزي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الأساسي للبلوز الذي يخوض به مباراته أمام ليدز يونايتد بعد قليل في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل تشيلسي ضيفًأ ليس بالخفيف على نظيره ليدز يونايتد في لقاء في إطار منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج، ويحتضنه ملعب “إيلاند رود”.

تشكيل تشيلسي ضد ليدز

يدخل فريق تشيلسي مباراته أمام ليدز يونياتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: بدياشيلي - أدارابيويو - تشالوباه - كوكوريلا

خط الوسط: إنزو - سانتوس

خط الهجوم: جيتينز - جواو بيدرو - ديلاب - ستيفاو.

مباراة ليدز يونايتد أمام تشيلسي

ويبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز الثامن هذا الموسم للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع آرسنال في الجولة الماضية.

تشيلسي الذي توج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي، يحلم بالعودة إلى منصات التتويج بالبريميرليج بعد غيابه منذ عام 2017.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد لاستغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

يحتل تشيلسي المرتبة الثالثة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يقع ليدز يونايتد في المرتبة الـ18 وفي رصيده 11 نقطة، جمع كل فريق نقاطه خلال 13 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي تشيلسي ليدز يونايتد إنزو ماريسكا الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي ضد ليدز يونايتد

مواد متعلقة

مادويكي يقود هجوم آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتعادل 2-2 أمام توتنهام في مباراة مثيرة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

الدوري المصري، بيراميدز يصعق كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويزحف نحو الصدارة

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads