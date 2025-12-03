الأربعاء 03 ديسمبر 2025
انخفاض مستمر في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

طقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15

