الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

طقس الغد،فيتو
طقس الغد،فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار حيث تسقط الأمطار الخفيفة  على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة مساء على السلوم ومطروح فترات متقطعة.

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء


كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس غدا الأربعاء الطقس غدا

مواد متعلقة

انخفاض في درجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

بدأت وحجبت الرؤية من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وتوتنهام في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 9 في حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بالمنصورة (صور)

حالة الطقس غدا، انخفاض الرؤية على هذه الطرق

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

السكة الحديد تطلق خدمة حجز تذاكر إلكترونية جديدة لـ4 قطارات فاخرة

غلق شارع بورسعيد بالمنصورة من الاتجاهين بسبب حريق في سوق الخواجات

برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويفوز 3-1 في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

ما معنى الربيبة وحكم الشرع في الزواج بها؟ الإفتاء تجيب

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads