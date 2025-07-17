طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة

طريقة عمل الكريب، الكريب من المعجنات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون ولها شعبية على مستوى العالم وتقدم حادق وحلو حسب الرغبة.

وطريقة عمل الكريب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكريب.

مكونات عمل الكريب:-

1 كوب دقيق أبيض

1 كوب حليب

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة مذابة

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة فانيليا للكريب الحلو

ملعقة صغيرة سكر للكريب الحلو

طريقة عمل الكريب:-

في وعاء، اخلطي البيض مع الحليب جيدا.

أضيفي الدقيق تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا تتكون كتل.

أضيفي الزيت أو الزبدة، ورشة الملح، والفانيليا إذا كان كريب حلو.

غطي الوعاء واتركي الخليط يرتاح 15–30 دقيقة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.

اسكبي مقدار مغرفة من الخليط في المقلاة، ووزعيه بشكل دائري.

اتركيه لمدة 1-2 دقيقة حتى تظهر فقاعات ويجف الوجه، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى لمدة دقيقة.

كرري العملية حتى انتهاء العجينة.

لحشوات الكريب الحادق يتم وضع خضروات مثل الخس والفلفل مع الجبن والزيتون، أو الدجاج المشوي والمايونيز، أو اللانشون وموتزاريلا، أو سبانخ بالجبنة.

ولحشوات الكريب الحلو، يمكن استخدام شيكولاتة نوتيلا وموز، أو عسل ومكسرات، أو مربى وقشطة، أو كريمة مخفوقة وفراولة.

لنجاح الكريب لا تفرطي في كمية العجينة داخل المقلاة.

استخدمي مقلاة غير لاصقة لتفادي الالتصاق.

يمكنك تخزين الكريب في الثلاجة وفصله بورق زبدة.

طريقة عمل الكريب

ولعمل الجلاش بحشو البيتزا

مكونات عمل الجلاش بحشو البيتزا:

نصف كيلو جلاش (رقائق عجين الفيلو)

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمنة مذابة

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1/2 كوب جبنة رومي أو شيدر مبشورة (اختياري)

1/2 كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة

1/2 كوب زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح

1/2 كوب صوص بيتزا أو كاتشب

1/2 كوب مشروم (فطر) شرائح (اختياري)

شرائح سلامي أو لانشون أو دجاج (حسب الرغبة)

بيضة + 1/4 كوب حليب (لدهن الوجه)

طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا:

في وعاء، اخلطي صوص البيتزا مع الفلفل والزيتون والمشروم والجبن وأي نوع بروتين ترغبين به مثل السلامي أو الدجاج.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة.

افردي ورقة جلاش وادهنيها بالزبدة، ثم ضعي فوقها ورقة ثانية وادهنيها أيضا.

كرري حتى تحصلي على 5-6 طبقات.

ضعي الحشوة في المنتصف ولفي الجلاش على شكل رول أو طبقيه كالمربع حسب الرغبة.

ضعي الجلاش المحشو في الصينية.

اخلطي البيضة مع الحليب ورشة فلفل أسود، وادهني بها وجه الجلاش.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ادخلي الصينية الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي ومقرمش.

يقطع الجلاش ويقدم ساخنا مع الكاتشب أو أي صوص تفضلينه.

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