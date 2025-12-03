أخبار مصر اليوم: قرار مهم من الحكومة بخصوص صندوق النقد الدولي.. شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا.. والجيزة تعلن موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي

18 حجم الخط

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، حصاد الأسبوع الجاري، مسلطًا الضوء على عدد من الملفات الهامة التي شهدتها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أبرز الفعاليات التي شهدها الأسبوع، ومنها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025).

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 53 شكوى من مختلف المحافظات خلال متابعة سير عملية الاقتراع، في اليوم الأول بانتخابات الدوائر الملغاة في 19 دائرة، بجانب جولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم.

وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشكاوى تنوعت بين ملاحظات تنظيمية وأخرى تتعلق بسير العمل داخل اللجان.

وجاءت الشكاوى على النحو التالي:

14 شكوى بشأن توجيه الناخبين داخل بعض المقرات الانتخابية.

11 شكوى لعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول إلى المقرات الانتخابية.

اختتم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، فعاليات اليوم الثالث من معرض "EDEX 2025" بزيارة عدد من أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض وهي (CETC الصينية، وAmstone المصرية، وجوك تورك التركية، وبونجسان الكورية الجنوبية)، بالإضافة إلى مركز التصميم والتطوير الأردني.



فعاليات اليوم الثالث من معرض إيديكس للصناعات الدفاعية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف من هذه الزيارات هو الإطلاع علي أحدث التكنولوجيات حول العالم في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والعمل علي توطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

أعلنت محافظة الجيزة عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي أمام مستشفى أم المصريين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي بدأت بالفعل أعمال إصلاح عاجلة للتعامل مع العطل الطارئ.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جهودها المتواصلة في دعم الطلاب من ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تدعم بصورة مباشرة تنفيذ المبادرة الرئاسية «تمكين» والتي تستهدف دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات، من خلال توفير بيئة أكاديمية دامجة، وتقديم خدمات تكنولوجية وتعليمية متقدمة، وإتاحة البنية التحتية الجامعية بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وأكدت الشركة أن طبيعة الإصلاحات تتطلب قطع المياه بشكل مؤقت عن عدد من المناطق لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الضخ تدريجيًا إلى طبيعته، وتشمل المناطق المتأثرة: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدأت فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

حالة الطقس غدا الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

