الأعلى للجامعات يحصل على شهادة الحوكمة ونظام إدارة المعرفة (EGAC)

أكدت أمانة المجلس الأعلى للجامعات التزامها بتبني معايير الجودة العالمية، وحصولها أربعة شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو)، ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود التطوير الشامل التي تمت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات لحصولها على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو).

جهود التطوير بالمجلس الأعلى للجامعات

ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود التطوير الشامل التي تبنتها الأمانة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.

وما يميز هذا الإنجاز بشكل خاص هو حصول الأمانة على شهادتي المطابقة لمعياري الحوكمة (ISO 37000:2021) ونظام إدارة المعرفة (ISO 30401:2018)، لتصبح بذلك أول جهة وطنية في جمهورية مصر العربية يتم منحها الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

وأشار المجلس إلى أن هذا الإنجاز هو دليل واضح على التزام أمانة المجلس بمعايير الجودة العالمية، مما يعزز من مكانتها ويحفظ دورها الرائد، ويدعم بشكل مباشر السياسات الوطنية والأطر الاستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي لضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وبهذه المناسبة، استقبل الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ممثلي الشركات المانحة، بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس موجهًا لهم الشكر والتقدير، وتزامن هذا الاستقبال مع وجود الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية.

شهادات الاعتماد الدولية التي حصل عليها المجلس الأعلى للجامعات

شملت الشهادات التي تم الحصول عليها المواصفات الدولية التالية:

شهادات المطابقة لنظام إدارة الجودة وإدارة السلامة والصحة المهنية من الجهة المانحة باعتماد المجلس الوطني للاعتماد الايجاك واعتراف المنتدى الدولي للاعتماد IAF للمواصفات الدولية الأيزو 2015: 9001 ISO ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001 ISO.

وشهادات المطابقة لمعياري الحوكمة ونظام إدارة المعرفة كأول جهة في جمهورية مصر العربية التي يتم منحها الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد الايجاك لاستيفائها متطلبات ومعايير المواصفتين الدوليتين.

حيث تختص شهادة الأيزو ISO 37000:2021 بالمواصفة الخاصة لمعيار حوكمة المؤسسات، وتهدف إلى توفير مبادئ وإرشادات للحوكمة الرشيدة للمؤسسات بجميع أنواعها وأحجامها، ومساعدة المؤسسات على تحقيق الشفافية والمسؤولية والاستدامة.

وتختص شهادة الأيزو ISO 30401:2018 وهى المواصفة الخاصة الدولية لنظام إدارة المعرفة بتحديد المتطلبات اللازمة لإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام فعال لإدارة المعرفة داخل المؤسسات، وتهدف إلى خلق قيمة من خلال المعرفة والتركيز على تحسين اتخاذ القرارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وبناء ميزة تنافسية للمنظمة.

التزام المجلس الأعلى للجامعات بمعايير الجودة العالمية

وأكد الدكتور مصطفى رفعت؛ ان حصول امانة المجلس الأعلى للجامعات على هذه الشهادات هو دليل واضح على التزام امانة المجلس بمعايير الجودة العالمية، لا سيما في مجالات الحوكمة وإدارة المعرفة، مما يعزز من مكانة أمانة المجلس ويحفظ دورها الرائد.

وشدد أمين المجلس على ضرورة الاستمرار فى العمل الدؤوب على التطوير والتحسين المستمر، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة، مما يدعم السياسات الوطنية والأطر الاستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي، لضمان مواءمتها واتساقها مع أهداف التنمية في مصر والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

