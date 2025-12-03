مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (بث مباشر)

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالعاصمة الجديدة، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر والشفاف مع وسائل الإعلام والجمهور، لإطلاعهم على آخر المستجدات والقرارات.

يُعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور من ممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ومن المتوقع أن يتناول رئيس الوزراء ملفات حيوية تهم الشأن العام.

جاء انطلاق المؤتمر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقش جملة من القضايا الملحة، أبرزها مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وخطط الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب عدد من الملفات الاجتماعية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

من المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أهم التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، مع التركيز على الرؤى المستقبلية للحكومة في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، فضلًا عن جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

