الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الصناعات الدفاعية، فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية " إيديكس - 2025

وإلتقى اللواء بحرى محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية مع مدير الإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة شركة NAVAL  GROUP الفرنسية وقام الجانبان بتوقيع إتفاقية لتعزيز العلاقات العسكرية بين كلا الجانبين، كما إلتقى بنائب رئيس شركة Leonardo الإيطالية للمبيعات لأوروبا وأفريقيا، ونائب مدير إدارة المشتريات الكورى الجنوبى، ومسئولى شركة سويفت الأمريكية بالشرق الأوسط.

  رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط 

كما إلتقى اللواء طيار عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية مع مدير إدارة المشروعات واللوجستيات بهيئة الأركان الجوية الإيطالية، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى لدولة قبرص، ومدير التخطيط وإدارة المعلومات بالقوات الجوية لدولة كوريا الجنوبية، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، ومسئولى شركات AIRBUS الأسبانية وشركة SAFRANالفرنسية وشركة CALIDUS  الإماراتية وشركة Leonardo  الإيطالية وشركة ROSOBORON EXPORT  الروسية.  

 

كما إلتقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مع نائب رئيس شركة RATHEON  الأمريكية بأفريقيا، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، وقائد القوات الخاصة للقيادة المركزية الأمريكية، والمدير الدولى للإدارة العامة للتسليح الفرنسية.

اتفاقية تعاون مشترك مع مسئولى شركة ساميل 90 البلغارية

كما إلتقى اللواء محمـد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط، ومسئولى شركة ROSOBORON EXPORT  الروسية.

كما وقع اللواء محمـد محمود منصور مدير إدارة الحرب الإلكترونية إتفاقية تعاون مشترك مع مسئولى شركة ساميل 90 البلغارية لتعزيز قدرات معدات وأجهزة الحرب الإلكترونية.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التى تدعم سبل تعزيز علاقات التعاون في  المجالات العسكرية المختلفة.

الدفاع الجوى العلاقات العسكرية القوات المسلحة اللوجستيات دولة كوريا الجنوبيه

