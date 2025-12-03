الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

شبورة كثيفة على هذه الطرق غدا الخميس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدأت فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهى حتى الساعة التاسعة صباحا.

 

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

الأرصاد تحذر من طقس الغد، انخفاض الحرارة ليلا وخريفي معتدل نهارا

حالة الطقس غدا الخميس


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

